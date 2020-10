Venezuelano é preso por porte de drogas na Manaus Moderna

O rapaz foi encontrado em atitude suspeita no entorno da orla | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 22 anos e um homem de nacionalidade venezuelana de 38 anos, foram detidos após serem flagrados portando entorpecentes e dinheiro na avenida Lourenço Braga, Centro da cidade, por volta das 21h30 desta sexta-feira (9).

Conforme os policiais militares, a equipe encontrou a dupla em atitude suspeita no entorno da orla da Manaus Moderna e os abordou.

Ambos passaram por revista e com o jovem foi encontrado sete trouxinhas de substância entorpecente e R$22 em espécie. Com o venezuelano, foi encontrado a quantia de R$1.002 em notas de R$ 20 amassadas.

Ambos receberam voz de prisão e, juntamente com a materialidade foram entregue no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

