Dupla é detida por tráfico de drogas na zona sul de Manaus

Manaus - Dois homens de 20 e 27 anos, foram detidos por tráfico de entorpecente e mandado de prisão em aberto, na rua São Luiz, bairro São Lázaro, zona sul de Manaus, na noite deste sábado (10).

A equipe em patrulhamento recebeu denúncia via WhatsApp, informando que em um restaurante dois indivíduos iriam fazer uma entrega de entorpecente. A Rocam foi ao lugar, onde foi avistado a dupla com as mesmas características repassadas na denúncia, feita a abordagem foi constatado que um deles estava com mandado de prisão em aberto.

Eles foram questionados sobre a denúncia de tráfico de entorpecentes, um deles confessou e informou onde guardava o restante do material. Os policiais seguiram até o local informado e encontraram, 450 porções pequenas de supostamente entorpecentes cocaína e R$430 reais em espécie.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a eles sendo conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia (Dip), para procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado a passagem por tráfico de drogas e o mandado de prisão pelo art°157 CP.

