Polícia Militar realiza ações para fiscalizações de festas clandestina

Manaus – Na manhã de sábado (10), a Central Integrada de Fiscalização Fluvial (CIF) realizou ações de festas clandestinas, no Lago Salvador, no município de Iranduba.

Participaram da ação integrantes da Visa Manaus, Fundação de Vigilância Sanitária em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Defesa Civil, Marinha do Brasil, Policiais Civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Policiais Militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), totalizando com efetivo de 20 servidores municipais, estaduais e federais. Também foi empregada uma lancha da Marinha do Brasil.

As equipes durante a noite deslocaram para área oeste de Manaus, para acompanhamento da CIF terrestre, seguiram pelos bairros Parque São Pedro, Belvedere, Ponta Negra, Nova Esperança, Planalto e adjacências, terminando em uma chácara no Tarumã para fechamento de uma festa clandestina que estava acontecendo após às 22h.

Policiais militares realizam fiscalizações durante Operação Águia na zona oeste

Os policiais militares deram continuidade na noite de sábado (10/10), a Operação Águia, dando início no pátio do Comando de Policiamento de Área (CPA) Oeste. O Coordenador Geral de Policiamento Ostensivo (CGPO) Major Sautelo, esteve presente para coordenar as abordagens que aconteceram nas ruas do bairro Compensa.

*Com informações da assessoria





Leia Mais:

Batalhão da Polícia Militar recebe novos armamentos, no AM