Após furtar a própria família, dupla é presa no município de Tefé

Manaus - Dois adolescentes, que não tiveram a identidade revelada pela polícia, com idade entre 15 e 19 anos foram presos por furto neste domingo (11), na rua Gilberto Mestrinho, na Vila Caiambé, no município de Tefé (522 quilômetros). A ação ocorreu por volta das 10h quando os policiais militares de serviço no Posto de Policiamento Ostensivo (PPO-02), receberam denúncias anônimas sobre o ocorrido.

O furto ocorreu na madrugada de sábado para domingo, sendo o enteado da própria vítima, um dos envolvidos. Os policiais militares juntamente com os Guardas Comunitários fizeram a detenção da dupla, ambos confessaram o delito e informaram o local onde haviam escondido os materiais furtados.

A guarnição se deslocou na área do lago de Caiambé e localizou os seguintes materiais: uma TV 24" com controle remoto, um ventilador modelo mallory preto, um motor de 5,5 HP marca Honda com rabeta, uma mochila contendo documentos diversos como cartão bancário, CPF, cartão SUS, Carteiras de Trabalho, cinco peças de roupas, certidões de nascimento e um adaptador de cartão de memória.

Todo material recuperado foi devolvido à vítima mediante termo de entrega e os acusados foram conduzidos para a Delegacia Interativa de Polícia do Município de Tefé para as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria

