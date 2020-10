Corpo de jovem é encontrado em igarapé no Novo Aleixo, em Manaus

O corpo foi encontrado por moradores da área | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo do jovem Bruno Lima Freitas, de 22 anos, conhecido como "Loirinho", foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (13), por volta das 11h, em um igarapé na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima estava desaparecida há pelo menos dois dias.

De acordo com testemunhas, Bruno teria sido visto pela última vez na madrugada de domingo (11), quando suspostamente teria saído com usuários de entorpecentes para consumir o material ilícito. Há suspeitas de que ele tenha sido espancado.

Policiais militares fizeram o isolamento da área e acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) que fez o resgate do corpo que estava em uma área de difícil acesso. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição mas a vítima foi reconhecida pelos familiares que estiveram no local da ocorrência.

O corpo dele será encaminhado a sede do Instituto Médico Legal (IML) que deve confirmar a causa da morte por meio do exame de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil .

Leia Mais

Urgente: Corpo decapitado é desovado no Distrito Industrial

Corpo de carregador é encontrado boiando no Porto da Manaus Moderna