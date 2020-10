Homem armado rende vítimas e assalta lanche na Raiz

A ocorrência foi atendida pela equipe da 3° Cicom | Foto: Divulgação

Manaus - Funcionários e clientes de um lanche localizado no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus, viveram momentos de terror após um assalto ocorrido na noite de segunda-feira (12), às 22h52. Um criminoso armado cometeu a ação criminosa e ameaçou as vítimas.

De acordo com a equipe da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o criminoso foi até o lanche situado na rua Tia Hávila e subtraiu a renda do estabelecimento, além da motocicleta de um cliente. O suspeito fugiu do local e momentos depois após diligências, a motocicleta modelo Twister, de cor vermelha, foi encontrada abandonada na rua Delfin de Souza, ainda naquele bairro.

O proprietário recuperou a motocicleta, no entanto o criminoso conseguiu escapar. As vítimas foram orientadas a registrar o Boletim de Ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

