Homem agride o pai idoso e desacata policiais na Zona Leste

Manaus - Um homem de 31 anos foi detido na manhã desta terça-feira (13), por volta das 9h, após agredir o próprio pai fisicamente, um idoso de 67 anos. Além disso, o suspeito reagiu e chegou a desacatar os policiais militares. O fato aconteceu na rua das Esmeraldas, comunidade Nova Floresta, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o tenente Jucilei da 14ª Cicom, as diligências iniciaram após denúncias informando que o idoso era constantemente agredido pelo filho. Desta vez, o suspeito estava transtornado e havia ofendido a vítima novamente e o agredido mais uma vez.



"No local da ocorrência, os moradores contaram que as agressões aconteciam com frequência. O idoso morava sozinho com o filho. A vítima foi empurrada no peito e ficou machucada. O filho dele estava transtornado e resistiu à prisão. Como éramos quatro policiais, conseguimos contê-lo. No trajeto até a delegacia, ele proferiu diversas ofensas e ameaças dentro da viatura, caracterizando desacato. Infelizmente, o idoso por ter medo do filho não registrou a denúncia de agressão. No entanto, o homem foi detido por desacato contra nossa equipe", concluiu.

O caso foi apresentado no 14° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.