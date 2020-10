Após exame de corpo de delito, detentos fogem do IML em Manaus

A fuga aconteceu no IML | Foto: Divulgação

Manaus - Após realizarem o exame de corpo de delito na sede do Instituto Médico Legal (IML), dois detentos acabaram escapando dos policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O fato aconteceu na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil , as circunstâncias da fuga estão sendo investigadas e as devidas providências administrativas serão tomadas. Os detentos teriam corrido no momento de retornar à viatura.

A identificação deles e os respectivos crimes pelos quais eles haviam sido presos não foram divulgados.

