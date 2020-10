Casal é preso após assaltar mototaxista no São José Operário

Material apreendido com o assaltante | Foto: Divulgação

Manaus - Andreza Santos da Silva, de 19 anos, e Jaime Miranda Brandão, de 21 anos, foram presos no final da tarde desta terça-feira (13), após assaltarem um mototaxista na rua I, do bairro São José Operário 3, na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos se passaram por clientes, pediram uma corrida da vítima até o bairro Grande Vitória, naquela mesma zona, mas anunciaram o crime assim que ele iniciou o trajeto.

De acordo com as equipes da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a fuga, o casal não conseguiu pilotar a motocicleta e acabou caindo em via pública. A mulher foi detida por moradores e o comparsa dela fugiu correndo pelos quintais de residências próximas. Os policiais fizeram um cerco na área e localizaram o homem na rua Marginal. Ele portava uma arma de fogo com quatro munições intactas.



O suspeito foi detido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, pois acabou se machucando na fuga. A dupla foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

