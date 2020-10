Para não ter moto roubada, vigilante reage e acaba baleado em Manaus

Conforme a polícia, o alvo dos bandidos era levar a motocicleta da vítima. | Foto: Divulgação

Manaus - A caminho do trabalho, um vigilante, de 24 anos, se tornou mais um alvo de criminosos na manhã desta quarta-feira (14), em Manaus. Ele acabou ferido com um tiro no abdômen após reagir a um roubo no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.



Conforme a polícia, o objetivo dos bandidos era levar a motocicleta da vítima. Por volta das 6h30, o vigilante trafegava em direção ao condomínio onde trabalha, quando foi surpreendido por quatro assaltantes, que estavam em um carro, modelo Celta, de cor prata e placa não identificada.

Após não conseguir levar a moto do trabalhador, um dos suspeitos efetuou um disparo que atingiu a vítima. O quarteto fugiu sem ser identificado.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não conseguiram localizar nenhum dos criminosos. O vigilante foi socorrido por populares e levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campos Sales.

Segundo a 20ª Cicom, a vítima estava consciente e não corre risco de morte. A tentativa de latrocínio deve ser investigada pela Polícia Civil.

