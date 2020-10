Mais de 100 kg de cocaína pura da Colômbia é apreendida no Amazonas

130 quilos de cocaína pura, produzida nos arredores de Bogotá, na Colômbia | Foto: Reprodução

Anamã - Após quatro meses de investigação, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) conseguiu apreender, durante a operação "Logística", deflagrada na última terça-feira (13), 130 quilos de cocaína pura, produzida nos arredores de Bogotá, na Colômbia. A droga está avaliada em R$3 milhões.

O entorpecente estava sendo transportado em uma embarcação, que navegava pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Anamã (distante 165 quilômetros em linha reta de Manaus). A cocaína pura saiu de Tabatinga e tinha como destino a capital amazonense.

Informações preliminares dão conta que, pelo menos, três suspeitos foram presos junto com a carga. Um deles seria seria o responsável pelo frete de entorpecentes de facções criminosas, que atam no estado.

A apreensão é mais uma grande ação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA).



Mais detalhes da apreensão serão repassados em uma coletiva de imprensa, marcada para às 14h desta quarta (14), na sede DRCO, localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

