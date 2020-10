Suposto assaltante morre em troca de tiros na Cidade Nova, em Manaus

Ele teria sido morto por um "justiceiro" que passou no local, estava armado e trocou tiros com os suspeitos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Paulo Victor Casemiro, de 23 anos, foi morto com um tiro na região do tórax, na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 13h50, na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele foi atingido durante uma troca de tiros e é suspeito de tentar cometer o crime de saidinha de banco.

De acordo com testemunhas, uma troca de tiros começou nas proximidades de uma agência bancária que funcionam na via durante uma tentativa de assalto.

Testemunhas relataram Paulo Victor seria assaltante e acompanhado de um comparsa tentou realizar uma "saidinha de banco" contra uma mulher.

Ele teria sido morto por um "justiceiro" que passou no local, estava armado e trocou tiros com os suspeitos. Um vendedor de água de 22 anos foi baleado na perna e está estável em uma unidade hospitalar.

No entanto, essas informações deverão ser confirmadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A vítima já tinha passagem pela polícia.

A equipe do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) devem atender a ocorrência. O local do crime já foi isolado pela Polícia Militar. Centenas de curiosos se aglomeram no lugar.

