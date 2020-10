Em Manaus, homem pega faca e ataca funcionário que quis cortar energia

Manaus - Um funcionário de uma concessionária de energia foi ameaçado no final da manhã desta quarta-feira (14), no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, e escapou de ser esfaqueado.

De acordo com uma fonte policial, o homem comunicou que iria cortar a energia de uma casa e um morador não aceitou. Com raiva da ação do funcionário da concessionária, o homem pegou uma faca para o esfaquear. Houve uma confusão na rua e a vítima conseguiu escapar do ataque.

O funcionário acionou a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que ainda chegou a fazer buscas pelo homem que conseguiu fugir do flagrante. A vítima foi orientada a registrar o Boletim de Ocorrência.