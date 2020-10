Durante assalto no Redenção, ‘justiceiro’ mata a tiros um dos bandidos

Manaus - Um suspeito de cometer assaltos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (14), na Alameda São Sebastião, no bairro Redenção, Zona Centro- Oeste de Manaus. Um “justiceiro” viu a ação do criminoso, sacou a arma de fogo e efetuou, pelo menos, dois disparos contra o homem.

De acordo com o capitão Rômulo Botelho, do Comando de Policiamento de Área (CPA) Centro-Oeste, o homem estava acompanhado de um comparsa que pilotava uma motocicleta, de placa não identificada. Quando eles anunciaram o assalto a uma vítima em via pública, o atirador reagiu.

“O ‘justiceiro’ era uma pessoa que estava assistindo um jogo numa quadra de esportes próxima e viu toda a ação. Ele sacou a arma de fogo, perseguiu a dupla e efetuou disparos que atingiram o assaltante. Ele caiu na rua e o comparsa dele fugiu. Acreditamos que o homem realmente estava roubando porque ele está com duas camisas, estratégia utilizada para despistar a polícia”, explicou.

A equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) já fez o isolamento da área e aguarda a chegada dos demais órgãos competentes.

O corpo deve ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem no local do homicídio: