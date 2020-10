Suspeito de assalto morto por 'justiceiro', em Manaus, tinha 14 anos

| Foto: Suyanne Lima

Manaus – O suspeito de cometer assaltos na Alameda São Sebastião, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira (14), foi identificado como André Luís Santos da Conceição, de 14 anos. O adolescente foi morto a tiros por um ‘’justiceiro’’.

Os disparos causaram lesões no pulmão direito e na veia cava abdominal, de acordo com relatório do Instituto Médico Legal (IML). André Luís não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O adolescente estava acompanhado de um comparsa pilotando uma motocicleta, de placa não identificada, e que fugiu após os disparos.

Um ‘’justiceiro’’ impediu que a dupla realizasse o assalto. Ao perceber uma movimentação suspeita, um homem que acompanhava um jogo no local interferiu na ação criminosa.

"Ele sacou a arma de fogo, perseguiu a dupla e efetuou disparos que atingiram o assaltante. Ele caiu na rua e o comparsa dele fugiu. Acreditamos que o homem realmente estava roubando porque ele está com duas camisas, estratégia utilizada para despistar a polícia”, explicou.



O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



