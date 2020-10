Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Alvorada

Manaus - O corpo de Antônio José Pereira Rodrigues, de 57 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (15), na casa onde ele morava sozinho, situada na rua Professor Abílio Alencar, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com moradores da área, os vizinhos perceberam a ausência de Antônio e foram até a casa. Ao se aproximarem da porta, eles sentiram o forte cheiro vindo do lugar. Eles decidiram entrar na casa do homem e o encontraram morto, de bruços, em cima da cama.

O que intrigou os moradores foram as marcas de sangue espalhadas pelo cômodo. Os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área.

O Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) deve determinar a causa da morte após perícia e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

