Feto com cerca 6 meses é achado em banheiro de delegacia em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Um feto de, aproximadamente, seis meses foi encontrado dentro de um dos banheiros do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (17).

Por volta das 12h30, o delegado Antônio Marcos, plantonista do 14º DIP, comunicou o Instituto Médico Legal (IML). O feto estava no vaso sanitário do banheiro masculino.

Não há confirmação se o aborto foi causado no local ou o feto foi abandonado nas dependências da unidade policial.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado e, após a perícia, identificou que o feto possuía cordão umbilical e ainda estava envolvido na placenta

O feto foi removido para o IML, onde deve passar por exame de necropsia. Câmeras de segurança do 14º DIP devem ajudar nas investigações do caso.

