Detento é morto na AM-010 e deixado com pichação de facção nas nádegas

A vítima já tinha passagem por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo do detento do regime semiaberto Richard Pereira Gonçalves, de 41 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (16), por volta do meio-dia no Ramal Água Branca, situado no quilômetro 35 da rodovia estadual AM-010. Ele foi morto com quatro disparos na cabeça. Os assassinos deixaram a sigla de uma facção criminosa pichada nas nádegas dele.



De acordo com informações repassadas pela esposa dele à polícia, os dois estavam no veículo deles durante a manhã quando criminosos em uma caminhonete preta interceptaram o veículo, empurraram a mulher e sequestraram Richard.

Horas depois, familiares receberam uma foto do homem de bruços morto no local do encontro de cadáver. A polícia foi acionada para ir até o lugar.

A vítima já respondia por tráfico de drogas e era monitorada por tornozeleira eletrônica. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local da ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

