Homem tenta pular no rio para fugir da PM, mas é preso com drogas

Ele tentou fugir da polícia mas foi capturado | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma vez a ajuda da população foi essencial para o sucesso de uma operação policial. Após denúncias anônimas, um homem de 25 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (16), no momento em que tentava trazer 4 kg de maconha do tipo skunk do município de Tefé (distante 523 quilômetros em linha reta da capital) para Manaus.

De acordo com a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a denúncia indicava que um homem estaria transportando drogas em uma mochila e no momento da abordagem os policiais o o identificaram.

O suspeito ainda tentou pular no rio pra fugir da PM, mas foi capturado. Na mochila dele foram apreendidos 4 kg de maconha do tipo skunk e ao ser questionado sobre o material não revelou a origem e nem quem receberia a droga.

O homem apenas disse que já havia feito o transporte outras vezes. O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

