Jovem é baleado com tiro no pé no Ramal do Brasileirinho

O jovem foi levado ao HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação





Manaus - Alisson F. D. L., de 26 anos, foi baleado no final da manhã desta sexta-feira (16), após ser sequestrado no Ramal do Brasileirinho, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela vítima à Polícia Militar, ele foi pego por um rapaz conhecido como “Jhonata” e colocado dentro de um carro. O sequestrador teria exigido que Alisson falasse o nome de um homem que teria roubado na área, mas ele disse que não sabia.

Ele foi atingido com um tiro no pé direito e abandonado em via pública. O pai da vítima conduziu ele até a unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.