Assaltantes são presos em área de mata no conjunto Beija-Flor

Manaus - Três assaltantes foram presos na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 16h40, em uma área de mata na rua Professora Heloísa Monteiro, no conjunto Beija Flor, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Eles haviam acabado de roubar a bolsa e pertences de uma mulher.

De acordo com o tenente Neves Neto, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o trio abordou a vítima nas proximidades de um condomínio no momento em que ela saia para trabalhar. Com uma arma de fogo, eles ameaçaram a mulher e subtraíram a bolsa e o aparelho celular dela.

Os homens assaltaram uma mulher | Foto: Suyanne Lima





“Após o crime, eles entraram na área de mata e a vítima acionou a equipe. Realizamos buscas de, pelo menos, 45 minutos e conseguimos localizar os suspeitos. Eles informaram que jogaram a arma e a bolsa da vítima e, até agora, ainda não localizamos”, explicou o tenente .

Os suspeitos foram colocados na viatura e seguiram com os policiais em busca da arma de fogo. Assim que a ocorrência for finalizada, o caso será apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja a reportagem no local da prisão: