Homem que furtou veículo de escrivã da Polícia Civil é preso

Manaus - Yago Robert Maia Pereira, de 27 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (16), na rua Luiz Antony, do bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele é suspeito de ter furtado o veículo de uma escrivã da Polícia Civil do Estado do Amazonas. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (15).

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) , o suspeito é entregador de gás e se aproveitou de um descuido da policial civil para subtrair a chave do veículo, modelo Chevrolet Ônix, de cor preta, da casa da vítima, na rua Silva Ramos, no Centro.

Horas depois, ele retornou ao local e furtou o veículo que estava estacionado do lado de fora do imóvel. Hoje, durante a prisão, Yago contou que o veículo estava escondido em uma rua daquele bairro. Ele confessou que havia subtraído o aparelho multimídia.

O material foi recuperado e o homem preso por furto qualificado. Yago irá ficar à disposição da Justiça, na Central de Recebimento e Triagem (CRT) .

