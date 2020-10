Adolescente é apreendido por tráfico no São José Operário

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 15h, em um rip-rap no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Ele estava comercializando drogas.

De acordo com os policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o garoto tentando fugir com uma bolsa.

O adolescente ainda correu, mas foi alcançado pelos policiais. Com ele foram apreendidas cinco porções de maconha do tipo skunk, quatro porções de oxi, um porção de cocaína média, duas porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e R$ 91.

O adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.