Homem é preso com arma de fogo no Novo Aleixo

Manaus - Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso na noite desta sexta-feira (16), na rua Abel, do bairro Nossa Senhora de Fátima 1, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o homem em atitude suspeita.

Ele foi abordado e com ele os policiais encontraram uma escopeta calibre 12. O local da ação é considerado uma área de intensa movimentação do tráfico de drogas.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.