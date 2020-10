Homem é assassinado a tiros em praça do Amazonas

Ainda não há informações sobre a motivação do crime | Foto: Divulgação





Parintins - O carregador de mercadorias Diones da Silva Santarém, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (16). O crime aconteceu na Praça do Cristo Redentor, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com testemunhas, o assassino efetuou, pelo menos, sete tiros contra ele. A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local do crime. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Centenas de curiosos se aglomeram no local até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML) do município. O corpo deve passar pelo exame necroscópico. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.