Vítima de suposto assalto, jovem baleado é levado ao HPS Platão Araújo

Manaus - Rodrigo D. A. M, de 19 anos, deu entrada na noite desta sexta-feira (16), por volta das 19h, no Hospital e Pronto-Socorro, na Zona Leste de Manaus, após ser baleado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria sido baleada após um suposto assalto. No entanto, o local do crime não foi informado pela vítima que deu entrada em estado grave.

Ele está no centro cirúrgico e deve ser ouvido pela Polícia Civil após receber alta.

Veja a reportagem feita no hospital: