Jovem é executado com cinco tiros no bairro Grande Vitória

Manaus - Jhonathan Munhoz de Souza, de 21 anos, foi executado no final da noite de sexta-feira (16), por volta das 23h30, na avenida Perimetral, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ele foi atingido com cinco tiros.

Testemunhas relataram para Polícia Militar que a vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendida por criminosos em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor vermelha, que efetuaram os disparos.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os familiares dele informaram que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também tinha passagem por adulteração de veículo, roubo e receptação.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

