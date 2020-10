Jovem é morto a tiros no bairro Grande Vitória

Manaus - Um jovem ainda não identificado, de idade aproximada entre 17 e 18 anos, conhecido como "PK" foi assassinado no final da manhã deste sábado (17). O crime ocorreu em um beco no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o jovem estava com um revólver calibre 32 e drogas.

"Possivelmente o jovem estava fazendo a guarda de um ponto de venda de drogas, quando rivais vieram ao local e cometeram o crime. Vamos apurar se ele é de facção e se o crime é decorrente da guerra do tráfico de drogas. Ele foi alvejado com um tiro nas costas", explicou.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal. A vítima deve ser identificada oficialmente na sede do órgão.

Local reuniu muitos curiosos | Foto: Suyanne Lima

Segundo homicídio no bairro em menos de 24 horas



Este é o segundo homicídio, em menos de 24 horas, que ocorreu no bairro Grande Vitória. Jhonathan Munhoz de Souza , de 21 anos, também foi executado. Ele foi morto na noite de sexta-feira (16), por volta das 23h30, na avenida Perimetral, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ele foi atingido com cinco tiros.

Os familiares dele informaram que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também tinha passagem por adulteração de veículo, roubo e receptação.