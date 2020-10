Dupla é presa com submetralhadora na Zona Norte de Manaus

Manaus - Uma dupla, sendo um homem de 24 anos e outro de 54 anos, foi presa na madrugada deste sábado (18), por volta de meia-noite, na rua das Araras, na comunidade Gustavo Nascimento, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais militares da Força Tática, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um homem vestindo camisa branca e bermuda jeans estava fazendo a segurança de uma casa, portando arma de fogo.

No local, o suspeito foi abordado e com ele foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros. Ele contou que tinha um outro homem dentro de um carro que estava com o motor ligado.

No carro foi encontrada uma submetralhadora tipo "Uzi" e após novas buscas na casa de um dos suspeitos foram encontrados dois revólveres, sendo um de calibre 38 e outro de calibre 32.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais