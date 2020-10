Adolescente é executado com cinco tiros no bairro Novo Aleixo

Manaus - Igor de Oliveira Rocha, de 16 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (17), por volta das 18h40, na rua das Oliveiras, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Ele foi atingido por cinco disparos de arma de fogo.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Igor estaria sendo ameaçado de morte e havia chegado na capital há pouco tempo. Ele estava morando no interior do Amazonas com a intenção de se esconder.

O jovem foi convidado por uma pessoa para ir até as proximidades da casa dele e no local foi surpreendido pelos atiradores.

O caso será investigado pela Polícia Civil que não descarta a hipótese de acerto de contas.

Leia Mais

Dupla é presa por receptação de motocicleta roubada em Tabatinga