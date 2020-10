Motorista de App é assaltado e brutalmente agredido em Manaus

Manaus - O motorista de aplicativo José Roberto da Silva Ferreira, de 42 anos, viveu momentos de terror na madrugada deste domingo (18), após ser assaltado e agredido por criminosos. Ele havia desaparecido por volta das 23h deste sábado (17).

De acordo com o irmão dele, Ademar Joel, o último contato de José foi por volta das 23h, após uma corrida iniciada no bairro Distrito Industrial, na Zona Leste. Ao perderem contato com ele, a família entrou em contato com a empresa que rastreou o carro e descobriu que o veículo havia sido abandonado na rua Chico Mendes, no bairro Zumbi dos Palmares, naquela mesma zona.

"O carro estava com várias marcas de lama, levaram o som automotivo e tinha uma camisa com sangue. Ficamos desesperados sem saber o que poderia ter acontecido com ele", relatou o irmão às equipes de reportagem no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto registravam o Boletim de Ocorrência na manhã deste domingo (18).

Assaltantes levaram o som automotivo | Foto: Suyanne Lima

Motorista foi brutalmente agredido



Após a repercussão do caso, uma pessoa entrou em contato com a família e informou que José havia sido encontrado no ramal da Gisele, no bairro Distrito Industrial 2. Ele foi brutalmente agredido.

Os familiares foram ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde a vítima deu entrada. O EM TEMPO acompanhou o momento da chegada do motorista na unidade hospitalar.

No local, sentimento de alívio por saberem que José está vivo e pedidos de justiça para que a polícia encontre os criminosos.



"Meu cunhado é um pai de família, um cidadão de bem. Ele não merecia isso que fizeram com ele. Nós agradecemos vocês da imprensa que nos ajudaram a encontrá-lo. Tivemos fé que ele estava vivo em algum lugar. Queremos que a polícia faça justiça. Assim como aconteceu com o José, pode acontecer com qualquer cidadão de bem que está trabalhando para levar o sustento à sua família", declarou a cunhada dele, Maria do Rosário.

Motorista segue no hospital

A vítima deu entrada na emergência e recebeu atendimento médico | Foto: Suyanne Lima

A vítima deu entrada na emergência e recebeu atendimento médico. Ele ainda não conseguiu falar com os familiares para dar mais detalhes do que aconteceu durante o assalto.



O caso será investigado pelo 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja o vídeo e entenda o caso:

Momentos que o motorista deu entrada na unidade hospitalar:

