Mulher é detida por desacatar PMs em festa no bairro Santa Etelvina

Manaus - Priscila da Rocha Lisboa, de 31 anos, foi detida na noite de sábado (17), por volta das 23h, em uma festa no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Ela desacatou policiais militares.

Conforme a equipe da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu uma denúncia informando que estava ocorrendo uma festa na rua Guaraná, no Santa Etelvina e que no lugar havia pessoas armadas.

Os policiais foram até o local checar a denúncia. No entanto, ninguém portava arma. Ao pedirem para as pessoas encerrarem o evento, uma soldado da Polícia Militar e o restante da equipe foram ofendidos pela mulher que passou a causar desordem no local.

Ela foi detida e apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

