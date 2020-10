Homem é flagrado com motocicleta adulterada e arma falsa na Zona Norte

Manaus - Um homem até o momento não identificado foi preso na noite de sábado (17), na avenida Francisco de Queiroz, no conjunto Manoa, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma motocicleta de placa adulterada e com uma arma de fogo falsa.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em atitude suspeita quando foi abordado pelos policiais. Com ele foi encontrada a arma de fogo falsa e durante consulta a placa do veículo, foi constatada a adulteração.

Moto adulterada | Foto: Divulgação

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Não foi informado se ele já possui passagens criminais.



Leia Mais