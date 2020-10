Foragido da Justiça de SP é preso em Manaus ao tentar cometer furtos

O suspeito deve ficar à disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Manaus - O foragido da Justiça do Estado de São Paulo, identificado como Éden Martins, de 43 anos, foi preso neste final de semana, no momento em que tentava furtar motocicletas na Feira do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Ele foi detido por pedestres que acionaram a equipe do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, ao chegar na delegacia, o homem deu um nome falso que não batia com nenhuma identificação registrada no sistema da Polícia Civil . Chegou a informação aos policiais que o suspeito era acostumado a furtar motocicletas para revendê-las.

"Depois que percebemos que o nome fornecido por ele não batia, ele acabou dando o nome do irmão e constatamos que na verdade o suspeito se tratava de um foragido da Justiça de São Paulo. Ele respondia por roubo, mas fugiu do presídio e veio para o Amazonas, onde continuou cometendo crimes. O mandado de prisão que estava aberto no nome dele foi cumprido", explicou a autoridade policial à imprensa.

Éden deve responder pelo crime de furto tentado e falsidade ideológica. Ele deve permanecer à disposição da Justiça após audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

