Homem é ferido com terçadada na cabeça após briga no Amazonas

Barreirinha - Darcson de Souza Carneiro, de 31 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido com uma terçadada na cabeça. O fato aconteceu no último sábado (18), por volta da 22h30, no Distrito de Pedras, zona rural de Barreirinha (distante 331 quilômetros de Manaus).

De acordo com investigador de Polícia Civil, Éneas Cardoso, gestor da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima acabou se envolvendo em uma briga, onde foi atingida.

O homem sobreviveu ao ataque | Foto: Divulgação

O corte na cabeça foi profundo. Ele precisou ser levado para o Hospital Regional de Parintins, onde recebeu atendimento médico especializado.

Darcson já recebeu alta e está retornando à Barreirinha. Ele deve ser ouvido na Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde esclarecerá o motivo da discussão.