Jovem é preso com arma, drogas e munições no Viver Melhor

Manaus - Foi por meio de uma denúncia anônima que policiais militares da Força Tática chegaram, na noite desta segunda-feira (19), até um jovem de 24 anos que estava comercializando drogas e guardando uma arma de fogo no Conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Carvaló, a equipe foi até o local indicado e avistou o homem em atitude suspeita na via pública. Durante a abordagem policial, foram localizadas porções de drogas e dinheiro com ele.

"Quando questionamos o rapaz sobre a origem dos entorpecentes, ele acabou confessando que no apartamento onde ele morava haviam mais drogas e uma arma de fogo utilizada por ele para se proteger de rivais", relatou o tenente.

No apartamento, foi encontrada uma arma caseira calibre 20, munições, drogas e R$ 2.232. O jovem recebeu voz de prisão em flagrante.

"O que nos surpreendeu foi que, no momento em que o suspeito estava sendo colocado na viatura, os familiares tentaram retirar ele do nosso poder e arrancá-lo da viatura. A irmã dele, uma mulher de 31 anos, inclusive tentou nos intimidar dizendo que era candidata a vereadora e que iria ligar para os parlamentares. Ela, inclusive, nos ofendeu com palavras de baixo calão. Devido a essa situação, conduzimos ela juntamente com o irmão à delegacia", relatou.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.