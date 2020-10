Vídeo: Ladrões agridem motorista de aplicativo em ramal de Manaus

Manaus - Mais um caso de assalto a motorista de aplicativo em Manaus. Desta vez, a vítima foi um homem conhecido apenas como "Vitinho". Ele foi sequestrado e abandonado em uma área de mata no Ramal do Brasileirinho.

De acordo com informações dos motoristas de App, que foram até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde a vítima deu entrada, o profissional pegou uma corrida com destino ao bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, e no final do trajeto, dois criminosos anunciaram o assalto. Eles fingiram ser clientes durante todo o percurso.

Os motoristas cercaram as viaturas achando que os bandidos haviam sido presos | Foto: Suyanne Lima

"Quando percebeu a ação criminosa, ele acionou o botão de pânico e toda nossa equipe foi acionada. Todos nós fomos até o local em que o GPS indicava e encontramos o carro dele. Abrimos o porta-malas, mas ele não estava lá. Mais adiante, outros integrantes o encontraram em uma área de mata com as mãos e os pés amarrados. Os criminosos fugiram. Nosso colega apanhou bastante, mas graças a Deus passa bem", contou um colega.

A categoria permanece no Hospital Platão Araújo | Foto: Suyanne Lima





A vítima deu entrada no HPS Platão Araújo, onde dezenas de motoristas se reuniram. Várias viaturas policiais deram apoio à ocorrência e os profissionais cercavam cada uma que chegava, achando que se tratava dos criminosos.

Até a publicação da matéria, a dupla estava foragida. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem feita no hospital:

l: