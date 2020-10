Homem mata 'amigo', filma e manda vídeo para ex-mulher

| Foto: Divulgação

Um homem de 48 anos morreu esfaqueado após se envolver em uma briga no último domingo (18) no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba. O autor do crime filmou o assassinato e mandou para a ex-mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava na casa do agressor, em uma confraternização, quando no início da manhã, eles se desentenderam e iniciaram a briga. A vítima, que tinha passagem pela polícia, morreu no local.

O suspeito, de 27 anos, filmou o crime e enviou para a ex-esposa, que acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, a PM encontrou o corpo da vítima no porta-malas de um carro. O homem foi preso em flagrante pelo crime.

