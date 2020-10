Após sair para fumar, detento é executado com 4 tiros no Nova Cidade

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O detento do regime semiaberto Railson Nogueira do Santos, de 26 anos, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (19), por volta das 21h, na rua 202, do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. O crime pode se tratar de um acerto de contas.

De acordo com o delegado Luiz Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Railson estava sentando na esquina fumando um cigarro, quando foi surpreendido pelos atiradores. Ele foi alvejado com quatro tiros, que atingiram as costas e a cabeça dele.

"Na área impera a lei do silêncio, infelizmente. O que conseguimos saber é que Railson era monitorado por tornozeleira eletrônica e respondia por tráfico de drogas. Vamos trabalhar com a hipótese de acerto de contas e ouvir os familiares", destacou o delegado.

O Departamento de Perícia Técnico-Cienfica (DPTC) esteve no local da ocorrência. A área foi isolada pela equipe da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom)

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

