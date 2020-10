Segurando bíblia, homem entra em petshop e furta celular na Compensa

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação dos suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Carregando uma bíblia em um dos braços, um homem, ainda não identificado, furtou um celular do balcão de um petshop, localizado na avenida Oscar Borel, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação dos suspeitos. A data do crime não foi divulgada. As imagens começaram a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (20), juntamente com um apelo para tentar identificar e localizar o falso "evangélico".

O homem, que veste roupas sociais e máscara, entra no petshop e percebe que não há movimentação de clientes e nem funcionários por perto. Ele ainda demonstra ir embora, mas volta e segue até o balcão, onde pega o celular. Ele não percebe que está sendo monitorado.

O suspeito coloca o aparelho no bolso da calça e sai do estabelecimento de forma tranquila.

A reportagem não conseguiu contato com os proprietários do petshop. Qualquer informação sobre o suspeito pode ser repassada ao 181, 190 ou 98842-1577, que é o número da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atua naquela região da cidade.

