Maconha escondida em caixa de som é apreendida em barco no Amazonas

Coari - Equipes da Base Arpão tiraram de circulação mais de quatro quilos de maconha, na madrugada desta terça-feira (20). A droga estava escondida em uma caixa de som e foi despachada no setor de encomenda de uma embarcação que foi abordada no rio Solimões, em Coari (distante 363 quilômetros de Manaus).

No total, a droga estava avaliada em R$ 82 mil. O material entorpecente foi localizado com a ajuda da cadela Zoe, animal da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), especialista no rastreio de drogas e que está auxiliando as ações de patrulhamento na Base Arpão.

Durante a abordagem, a cadela indiciou uma caixa de som com suspeita de conter entorpecentes. A equipe de serviço abriu a aparelhagem e encontrou a droga.

Nenhum suspeito foi preso.

Combate ao tráfico

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base por meio do WhatsApp (92) 98435-6203.

*Com informações da assessoria

