Irmã de traficante acaba presa após tentar agredir policiais em Manaus

Manaus - Após desacatar e tentar agredir policiais da Força Tática, uma mulher de 31 anos, irmã de um traficante que estava sendo abordado pela equipe, acabou presa junto com o suspeito, de 23 anos, na noite desta segunda-feira (19), em Manaus.

Por volta das 21h, os policiais foram acionados por meio de linha direta para averiguar denúncia anônima relatando que um homem estaria comercializando drogas em via pública naquele residencial, nas proximidades de um lava-jato, possivelmente armado.

Ao chegar ao local, a equipe identificou o homem com as características repassadas. Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito demonstrou nervosismo. Após abordagem, durante revista pessoal, foi encontrada em posse dele uma porção média de substância supostamente do tipo maconha e R$ 32 em espécie.

Indagado se possuiria mais drogas, ele confirmou e levou a equipe policial até seu apartamento, no mesmo residencial, onde foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 20 com três munições de mesmo calibre, além de três porções médias de substâncias supostamente maconha; uma porção média de substância possivelmente cocaína; e a quantia em espécie de R$ 2.200.

Durante a condução do preso à viatura, os policiais foram cercados por familiares do indivíduo, tumultuando o local. A irmã dele começou a desacatar a equipe e tentar retirar o preso da custódia dos policiais, sendo necessário realizar a imobilização e também condução da mulher por desacato.

Todos foram conduzidos e apresentados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto do material ilícito apreendido, para os procedimentos legais. Na unidade policial foi constatado que o detido possuía antecedentes com passagens por tráfico e roubo.

