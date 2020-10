Ex-presidiário é executado na Cidade de Deus, zona Norte de Manaus

Moradores do local relataram ter ouvido pelo menos cinco tiros | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-presidiário Rodolfo de Souza Neves, de 27 anos, foi executado na tarde desta terça-feira (20), por volta de meio-dia, na rua São Bento, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus. Ele foi surpreendido por dois "pistoleiros".

De acordo com o tenente Eduardo Pinheiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já havia constatado a morte ao ser acionada para prestar socorro à vítima. Ele foi atingido com três disparos no pescoço, costas e joelho.

"Recebemos a informação que ele estava do lado externo da casa e foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. Testemunhas ouviram pelo menos cinco tiros e o suspeitos fugiram. Os familiares relataram que Rodolfo deixou o presídio há pelo menos dois meses, onde respondia pelo crime de tráfico de drogas e roubo", explicou.

A área já foi isolada pela 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que aguarda a chegada das equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

