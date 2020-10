Homem é preso após furtar caixa de som de igreja em Manaus

Com ele estava uma caixa de som e fios de cobre | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (20), por volta das 7h30, na rua São José, do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele é acusado de furtar uma igreja naquele mesmo bairro.

De acordo com a equipe da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios moradores do local que detiveram o homem com uma caixa de som e peças de cobre.

Assim que a polícia chegou, o homem foi questionado sobre o crime e confessou que havia furtado a igreja. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O material furtado foi devolvido aos representantes da igreja.

Leia mais:

Após sair para fumar, detento é executado no Nova Cidade