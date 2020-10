Criança violentada e torturada pela família é resgatada por PMs

| Foto: Divulgação

Uma criança de nove anos vítima de maus-tratos foi resgatada no município de Maracanã, nordeste do Pará, pela Polícia Militar. Ela está internada no hospital da cidade e apresenta sinais de desnutrição.

A criança foi encontrada com a cabeça raspada, além de várias marcas de ferimentos e agressão pelo corpo.

Ela teria sido colocada na rua pelo casal que cuidava dela e resgatada na madrugada do último sábado (17) pela Polícia. O casal que criava a garotinha, identificado como José Aliel Souza da Costa e Ilda do Espirito Santo, foi preso.

A criança chamava os suspeitos tio e tia, mas, na verdade, o acusado é irmão biológico da vítima. A menina também tinha sinais de espancamento e de violência sexual.

O Conselho Tutelar e o Ministério Público do Pará acompanham o caso. Em nota, a Polícia Civil disse que vai manter a investigação sob sigilo.

*Com informações do G1/Pará

Leia mais:

Mesmo após plástica, traficante do AM é reconhecido e preso no Ceará

Traficante tenta fugir, atira contra a Rocam e acaba morto em Manaus