Morador de rua é morto com 6 facadas na Zona Sul de Manaus

Manaus - Com seis facadas, um morador de rua, ainda não identificado, foi morto na madrugada desta quarta-feira (21). O corpo dele foi encontrado por moradores em frente a uma vila de quitinetes, na rua rua Major Gabriel, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.



O crime aconteceu por volta de 2h. Moradores da localidade apenas relataram à polícia que ouviram gritos e quando saíram das residências viram o homem ensanguentado de bruços na calçada.

A faca usada no assassinato foi achada ao lado do corpo da vítima. Policiais militares foram acionados, mas não encontram nenhum suspeito do homicídio.

Ainda conforme informações dos moradores, a vítima era conhecida por ser usuária de drogas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), localizado na Norte da capital amazonense.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do assassinato.

