Mulher de vice-governador do AM protagoniza 'barraco' na Ponta Negra

Manaus - O que era para ser mais um passeio esportivo terminou em caso de polícia na noite de terça-feira (21), em uma ciclovia na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A confusão, que está ganhando repercussão em todo o estado, principalmente nos bastidores da política baré, foi protagonizada pela mulher do vice-governador do Amazonas , Tarciana Almeida, e a candidata a vereadora de Manaus pelo PMN, Marlucia Almeida.



O bate-boca e as agressões físicas foram motivados após uma publicação de Marlucia no Instagram. A candidata compartilhou uma reportagem sobre o vice-governador Carlos Almeida (sem partido) , que foi alvo da segunda fase da "Operação Sangria", que apura fraudes e superfaturamento em contrato de fornecimento de ventiladores mecânicos hospitalares por uma empresa comercializadora de vinhos.

Após tomar as dores pelo marido, Tarciane aproveitou o passeio ciclístico e foi cobrar satisfações de Marlucia, em via pública. Em uma confusão marcada por xingamentos e arremessos de objetos contra a candidata e os amigos, a vice-primeira-dama teve que ser contida por seguranças e levada carregada do local.



Todo a confusão foi gravada por outros ciclistas que acompanhavam a candidata a vereadora. Após a briga, Marlucia foi até à sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e registrou o Boletim de Ocorrência (BO).

Segundo a delegada Deborah Barreiros, titular do 19ºDIP, as partes envolvidas serão ouvidas em audiência já agendada. Os vídeos, que estão circulando nas redes sociais, serão analisados e anexados aos autos dos procedimentos. "Mais informações não podem ser repassadas no momento", acrescentou a assessoria da Polícia Civil. O EM TEMPO não conseguiu contato com a defesa de Tarciane.

Pelas redes sociais, Marlucia informou que só deve se posicionar sobre o caso após se reunir com a equipe jurídica e representantes do partido. Ela compartilhou os vídeos do desentendo na íntegra. "Estou bem. Contra fatos não há argumentos", diz a candidata em um storie do Instagram.

