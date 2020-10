Vídeo: PM agride com socos e chutes suspeito rendido em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma polêmica envolvendo um policial militar do Amazonas está ganhando repercussão na mídia. Um PM, lotado na 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ainda não identificado, aparece em um vídeo agredindo um suspeito de roubo depois que ele havia sido rendido no local da abordagem. O fato ocorreu no último domingo (18), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, o suspeito e dois comparsas roubaram o carro de um motorista de aplicativo. A vítima acionou a equipe da 8ª Cicom, que fez o cerco e capturou os assaltantes.

O suspeito é rendido e, em seguida, o policial o agride com chutes e socos. Uma moradora da localidade fez a gravação e compartilhou nas redes sociais.

Confira na íntegra a nota da Polícia Militar

A Polícia Militar informa que na noite de 18 de outubro do corrente ano policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (8ª CICOM) lograram êxito na prisão em flagrante de dois infratores e na apreensão de uma adolescente envolvidos no roubo de um veículo.

Conforme o Auto de prisão em flagrante delito, os policiais estavam realizando patrulhamento no Bairro da Compensa quando, por volta de 23h35, receberam uma comunicação do CIOPS de que um veículo Ford Ka, cor prata, placas PHE-0498, havia sido roubado de um motorista de aplicativo na Rua Glória, Bairro da Glória. De acordo com as informações repassadas pela vítima, ele foi rendido por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher (um deles portando uma faca), os quais levaram seu veículo, telefone celular e carteira porta cédulas com a quantia de 350 reais, fugindo em seguida em direção à Avenida Brasil, Compensa.

Os policiais, então, começaram a realizar buscas pelo veículo e, no momento em que passavam pela Av. São Pedro, Compensa, o avistaram passando em frente à viatura.

Os policiais fizeram sinais sonoros para o motorista parar, porém o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas e vindo inclusive a danificar a viatura policial. O veículo foi alcançado somente na Rua 1º de Junho, Compensa, tendo seus três ocupantes se rendido: o condutor, um passageiro e uma adolescente.

Foi realizada busca pessoal nos infratores e uma revista no veículo, sendo encontrada a faca utilizada no roubo e todos os pertences da vítima, a qual reconheceu os infratores os bens recuperados. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados no 19º DIP para os procedimentos legais decorrentes.

Ao ser consultado o histórico do infrator que conduzia o veículo roubado, verificou-se que ele já responde a pelo menos outros 4 processos criminais na Justiça, sendo 1 por homicídio qualificado, 2 por furto e um por receptação.

A Polícia Militar parabeniza os policiais responsáveis pela prisão dos três perigosos infratores que estavam aterrorizando a população manauara, privando o cidadão de seus bens e colocando em risco a vida de pessoas inocentes. Eventuais excessos que tenham sido praticados por ocasião da prisão serão devidamente apurados pela Instituição.

Oportunamente, a PMAM reitera seu compromisso de servir e proteger a sociedade amazonense e concita a população a continuar contribuindo para a melhoria dos serviços prestados, reportando não apenas eventuais condutas de servidores (as quais podem ser anonimamente enviadas à Seção de Justiça e Disciplina da PMAM, à Corregedoria ou à Ouvidoria Geral da SSP-AM).

Mas também denunciando crimes de que tenha conhecimento, desde que não coloquem em risco sua segurança, estando disponíveis para este fins os números 190, 181 e os contatos da CICOM da respectiva área.

Outro caso

O episódio aconteceu doze dias após uma estudante de jornalismo ter sido agredida por um policial em uma praça no Prosamim do Centro de Manaus.

A vítima, de 18 anos, relatou que estava acompanhada de um amigo enquanto os oficiais realizavam a abordagem de alguns rapazes na praça, quando um dos PMs a questionou se estaria filmando a ação policial e depois a atacou com um tapa.

