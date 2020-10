Em Manaus, idoso mantém criança venezuelana em cárcere privado

O caso foi apresentado na Depca | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Um idoso, de 65 anos, foi detido na noite de terça-feira (20), por volta das 21h, pela suspeita de mantido em cárcere privado e abusado sexualmente, uma criança venezuelana, de 11 anos, do sexo feminino. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o sequestro ocorreu na tarde de segunda-feira (19) e o suspeito só liberou a menina no dia seguinte.



De acordo com uma amiga da família, que não quis se identificar, a criança saiu para brincar em um campo no bairro Glória, na Zona Oeste de Manaus, e o idoso- que é dono de um lan house no bairro - teria aparecido no local e colocado a menina dentro de um carro. Em seguida, levou a menina até a casa dele. À família, a vítima disse não se lembrar de mais nada. Os familiares acreditam que ela possa ter sido dopada.

"No dia seguinte, o primo dela informou que a encontrou na rua, bem próximo à lan house. Ao questionarmos onde ela estava, inicialmente ela não quis contar, mas depois acabou relatando à mãe que estava com o idoso. Ela não sabe dizer o que aconteceu, mas está com hematomas e dores nas costas", contou a mulher.

Os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram a detenção do idoso. Foram solicitados os exames periciais de conjunção carnal e anal à vítima. A amiga da família informou ao Em Tempo que o resultado do exame disse que não houve penetração alguma, porém, como há escoriações no corpo da criança, foram solicitados outros exames pela polícia.

"Ele é dono de uma lan house e, se for solto, vai continuar usando o local para aliciar crianças. O local é cheio de menores e sem qualquer fiscalização. Não queremos que ele fique impune, não só por ela. Fiquei sabendo que ele oferece as coisas para as crianças, dá dinheiro, bombom e pode ter exigido algo em troca", contou a amiga da família.

O idoso foi apresentado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) , onde foi autuado em flagrante por sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável. Ele ficou à disposição da Justiça e passou por audiência de custódia.

