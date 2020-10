Homem é surpreendido por "pistoleiros" e baleado no Centro de Manaus

Manaus - Isaías Rodrigues da Silva, de 41 anos, foi baleado na noite desta quarta-feira (21), por volta das 19h20, na rua Luiz Antony, esquina com Simón Bolivar, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente Adiel, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o homem estava em via pública quando foi surpreendido por criminosos em um carro, que já chegaram atirando.

A vítima não conseguiu fugir e acabou caindo no meio da rua, onde ficou agonizando. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), prestou os primeiros socorros e o levou até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ele foi atingido com um tiro na virilha.

Não há informações sobre o estado de saúde dele e foi constatado que ele não tem passagem criminal. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem no hospital: